Il Como a Parma: oggi alle 14 la sfida degli azzurri allo stadio Tardini. Lariani che scendono in campo carichi dopo la vittoria per 2-0 nel derby contro il Monza e con la certezza di essere salvi. Nelle prime gare della 33esimagiornata, disputata ieri, il Cosenza ha infatti pareggiato 2-2 a Ferrara. La squadra calabrese, in teoria, era l’unica di bassa classifica che avrebbe potuto raggiungere e superare i lariani vincendo tutte le gare da qui alla fine (e con tutte sconfitte da parte del Como). Uno scenario comunque difficilmente ipotizzabile. In ogni caso, ora la matematica ha dato la certezza agli azzurri di giocare nel torneo cadetto 2022-2023.

Ma non solo. I risultati di ieri consentono ai biancoazzurri (e a tutte le inseguitrici) di dare uno sguardo concreto alla zona playoff. Il Frosinone, che occupa l’ottavo e ultimo posto per gli spareggi, ieri è stato infatti clamorosamente sconfitto dal fanalino di cosa Pordenone. Il Como a Parma, dunque. I lariani hanno dunque una occasione importante per provare ad avvicinare i laziali, che sono a +7. Detto questo, i ducali sono pure reduci da un bel successo (3-1 in trasferta con il Cosenza sabato scorso) e pure puntano ad un risultato importante.

I risultati della gare finora disputate. Cremonese-Alessandria 2-1, Pordenone-Frosinone 2-0, Reggina-Benevento 0-3, Spal-Cosenza 2-2, Ternana-Lecce 1-4

Le partite di oggi. Parma-Como (ore 14), Cittadella-Perugia, Monza-Ascoli, Pisa-Brescia. Vicenza-Crotone (ore 19)

La classifica provvisoria. Cremonese 63 punti, Lecce 62, Pisa 58, Benevento, Monza e Brescia 57, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Cittadella, Como, Ternana e Reggina 44, Parma 42, Spal 34, Alessandria 26, Cosenza 25, Vicenza 24, Crotone 20, Pordenone 17