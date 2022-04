Chieri battuta a Monza, inizio di playoff amaro per la formazione piemontese, in cui milita la comasca Asia Bonelli. La Vero Volley Monza ha superato 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale dei play-off scudetto. La serie prosegue mercoledì (ore 20.30) al PalaFenera, con Chieri obbligata a vincere per arrivare alla decisiva terza sfida.

Un risultato meritato a favore delle brianzole, in una partita che pure era iniziata in ben altro modo per i colori della compagine ospite. Le chieresi infatti erano state protagoniste di un ottimo avvio di match, condotto con autorevolezza fino al 9-15. Qui però è iniziata un’altra partita, con la squadra di Marco Gaspari padrona del campo, capace di aggiudicarsi il primo set 25-2. Affermazione poi nel secondo in modo più netto di quanto potrebbe far pensare il 25-20 finale. Senza storia il terzo con un eloquente 25-13.