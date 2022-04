Esplosione a Sorico in via Spadole. Poco dopo le 18.30 sono stati chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco per un incendio in seguito allo scoppio di una sacca di gas in un’abitazione di due piani. Si è verificato il crollo parziale dell’edificio. Il quadro della situazione è in fase di ricostruzione ci sarebbe una persona anziana rimasta nella casa.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Dongo, Menaggio e Morbegno per domare le fiamme.

Al loro fianco anche i colleghi dell’Usar della Lombardia – l’unità dei vigili del fuoco specializzata in ricerca e soccorso – da Milano, Bergamo e Pavia.