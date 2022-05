Comaschi intrappolati dal traffico. Lavori sull’autostrada A9 e cantieri: traffico assicurato. Una situazione purtroppo ampiamente sperimentata nel corso degli anni dagli automobilisti comaschi. Ieri soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie che ha paralizzato parte della città: un piccolo incidente nel tardo pomeriggio in via Borgovico nuova (fortunatamente senza conseguenze) ha mandato letteralmente in tilt la viabilità. Un’ora di auto per andare da Villa Olmo a piazza Camerlata. Il quartiere di Tavernola completamente bloccato.

Da tempo ormai la fascia pomeridiana di uscita dal lavoro si è trasformata in un incubo per molti cittadini.

“Finché sarà presente il cantiere in autostrada quella zona della città è a rischio caos”, ammette l’assessore ai Lavori Pubblici di Como, Pierangelo Gervasoni, riferendosi a via Borgovico. “Fino a ora gli interventi in via Borgovico vecchia non hanno creato disagi – aggiunge – ma è chiaro che se si verifica un incidente nelle vicinanze con i lavori in autostrada si rischia il caos”. Eppure anche oggi, senza incidenti, poco è cambiato.

Nei mesi scorsi l’amministrazione era corsa ai ripari rinviando i lavori all’acquedotto cittadino in via Borgovico. Nel mese di luglio scorso infatti l’apertura del cantiere unita ai lavori in autostrada fece in poche ore collassare la rete stradale ordinaria con l’effetto di essere immediatamente sospeso.

Ad oggi una data certa di inizio lavori e un piano per scongiurare il caos viabilistico ancora manca ma l’amministrazione vorrebbe tentare di avviare i lavori per agosto, confidando nell’assenza dei cittadini.

Al momento non è stato possibile parlare con Autostrade per l’Italia ma la data di fine del cantiere in autostrada potrebbe coincidere con il 25 maggio. L’obiettivo è chiudere i lavori e ripristinare la viabilità prima della festa dell’Ascensione in Svizzera quando in molti sceglieranno di attraversare il confine per una gita o una breve vacanza. Fino a quella data intanto i cittadini dovranno munirsi di pazienza.