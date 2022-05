Vittoria in Coppa Svizzera, festa a Lugano. Un fine settimana indimenticabile per gli appassionati di calcio del Ticino. La squadra del Lugano ha infatti conquistato il trofeo rossocrociato, superando nella finalissima per 4-1 il San Gallo. Per i bianconeri allenati da Mattia Croci-Torti sabato è giunta la netta vittoria allo stadio Wankdorf di Berna. Poi, domenica sera, la squadra è stata ricevuta in municipio e, nel tripudio di appassionati, si è affacciata al balcone del palazzo comunale con la Coppa Svizzera.

Si tratta della quarta volta, in questa manifestazione, per il Lugano, che in precedenza aveva vinto nel 1931, 1968 e 1993. Una curiosità, infine: esultando durante la finalissima, il sindaco della città ticinese, Michele Foletti, si è lussato una spalla.