Grave incidente a Cantù in via Vergani (all’altezza del civico 14) poco prima delle 10.30 che ha visto coinvolto un ciclista 59enne.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, quindi massima criticità, in pochi istanti sul posto sono arrivate ambulanza e automedica. E in volo si è alzato anche l’elisoccorso.

In via Vergani anche gli agenti della polizia locale. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Il ciclista dopo i primi soccorsi è stato portato in ospedale in gravi condizioni.