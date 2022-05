Dopo l’annuncio domenica all’Angelus e la successiva telefonata nello stesso pomeriggio, il vescovo di Como – monsignor Oscar Cantoni – che sarà creato cardinale il prossimo 27 agosto – domani incontrerà Papa Francesco. L’occasione è la partecipazione all’udienza generale in piazza San Pietro.



Il vescovo accompagnerà alcuni suoi ex studenti. Non è previsto un momento ufficiale di incontro con il pontefice. E’ probabile però che riescano a salutarsi, vista anche la recente comunicazione e l’emozione di tutta la diocesi. (Rivedi qui l’intervista a monsignor Cantoni)

Sabato la messa in Duomo per la chiusura del Sinodo



Il vescovo poi è atteso – sarà la prima uscita pubblica dopo l’annuncio del Santo Padre – sabato 4 giugno alle 10 alla messa di chiusura dell’XI Sinodo diocesano in Duomo a Como. La celebrazione è aperta a tutti i fedeli e a tutti i presbiteri e diaconi che vorranno concelebrare o partecipare. Per questo l’invito è a raggiungere la Cattedrale per tempo. Si potrà accedere in Duomo dalle ore 9.00. La Celebrazione Eucaristica avrà dei momenti salienti, come la venerazione del libro dei Vangeli cui seguirà l’omelia del Vescovo. A conclusione della liturgia alcuni Sinodali, a nome dell’intera assemblea, consegneranno al Vescovo il Documento finale. Poi tutti si uniranno nel canto di lode e di ringraziamento con il Te Deum.



«Tutti sono invitati a partecipare alla Messa– dice il vescovo e futuro cardinale – perché è un grande evento di Chiesa, in cui lo Spirito continua a chiamarci e a parlarci». «Il Vescovo Oscar – osserva don Stefano Cadenazzi, segretario generale dell’XI Sinodo della diocesi di Como – a partire dalle proposizioni sinodali, elaborerà un documento pastorale che verrà consegnato alla diocesi per l’attuazione delle indicazioni arrivate». Un percorso, quello della Chiesa di Como, che si inserisce nel cammino della Chiesa universale.