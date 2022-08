Rally Aci Como 2022: un serie di novità che riguardando la logistica della gara, e non soltanto, sono state annunciate da Aci Como, organizzatore dell’evento. La corsa lariana sarà la settima e ultima prova del Cira-Campionato italiano rally asfalto. La serie tricolore si compone di sette gare. Le prime quattro (Elba, Salento, Marca Trevigiana e Lana) sono già andate in scena. Le ultime tre saranno San Martino di Castrozza (9 e 10 settembre), Città di Modena (30 settembre-1° ottobre) e Como (21 e 22 ottobre). In testa alla classifica parziale c’è il veneto Marco Signor, con 50 punti. Al suo inseguimento il piemontese Corrado Pinzano (38), il romagnolo Simone Campedelli (37,5) e il lariano Corrado Fontana (36,5).

Già da qualche settimana è stato annunciato l’abbinamento della corsa comasca con Villa d’Este, che darà il nome alla manifestazione motoristica. Per quanto riguarda il tracciato, la prima news riguarda lo shakedown, che andrà in scena nell’Olgiatese e non più in città, sulla “Valfresca”. Sono previsti 102 chilometri di prove speciali sui tratti “Bellagio”, “Sormano-Zelbio”, “Alpe Grande” e “Val Cavargna”. Il parco assistenza sarà alle porte della città, a Lario Tir. A fianco della gara del Campionato italiano asfalto saranno proposti anche il quinto Rally Storico e il 1° Trofeo Aci Como Regolarità Sport.

Il Trofeo Aci Como-Villa d’Este sarà il secondo rally che andrà in scena nel 2022 in provincia di Como. Quest’anno ha infatti segnato il ritorno del Rally Valle Intelvi, organizzato nel ricordo dello storico organizzatore Enrico Manzoni, scomparso nell’aprile del 2020. Al traguardo hanno chiuso con lo stesso tempo due equipaggi, gli svizzeri Gregoire Hotz e a Pietro Ravasi (su Skoda Fabia) e gli italiani Alessandro Re e Fulvio Florean (su Vw Polo). Per la discriminante (miglior tempo nella prima prova speciale) il successo è andato ai rossocrociati. QUI l’articolo dedicato alla corsa intelvese.

L’albo d’oro del Rally Aci Como

1978 Cola-Redaelli (Lancia Stratos)

1979 Cane-Orlando (Fiat 131 Abarth)

1980 Riva-Gerbaldo (Opel Kadett Gte)

1981 Biasuzzi-Bonenti (Lancia Stratos)

1982 Tortora-Barzaghi (Fiat 131 Abarth)

1983 Martinelli-Redaelli (Ferrari 308 Gtb)

1984 Beretta-Pozzi (Lancia 037)

1985 Pigoli-Roda (Lancia 037)

1986 Gelpi-Gelpi (Lancia 037)

1987 Pigoli-Roda (Lancia 037)

1988 Conti-Modica (Lancia Delta 4WD)

1989 Galli-Sormani (Lancia Delta Integrale)

1990 Galli-Corbellini (Lancia Delta Integrale)

1995 Galli-Brambilla (Renault Clio)

1996 Fontana-Sacchettino (Renault Clio)

1997 Fontana-Pelliccioni (Renault Clio)

1998 Re-Bariani (Renault Clio)

1999 Re-Adamoli (Toyota Celica)

2000 Silva-Pina (Ford Escort Cosworth)

2001 Gallio-Pigozzo (Subaru Impreza)

2002 Silva-Pina (Ford Escort Cosworth)

2003 Fontana-Casazza (Toyota Corolla Wrc)

2004 Re-Bariani (Ford Focus Wrc)

2005 Fontana-Casazza (Peugeot 206 Wrc)

2006 Fontana-Casazza (Peugeot 206 Wrc)

2007 Gianfico-Mongillo (Mitsubishi Evo 9)

2008 Travaglia-Granai (Fiat Grande Punto S2000)

2009 Rossetti-Chiarcossi (Fiat Grande Punto S2000)

2010 Rossetti-Chiarcossi (Abarth Grande Punto S2000)

2011 Virag-Pozzi (Citroen Xsara Wrc)

2012 Kubica-Inglesi (Citroen C4 Wrc)

2013 Fontana-Arena (Ford Focus Wrc)

2014 Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc); Rally Nazionale Ortelli-Barelli (Renault Clio)

2015 Sossella-Falzone (Ford Fiesta Wrc); Rally Nazionale Comitti-Comitti (Subaru Impreza)

2016 Signor-Bernardi (Ford Focus Wrc); Rally Nazionale Ambrosoli-Viviani (Ford Fiesta)

2017 Albertini-Fappani (Ford Fiesta Wrc); Rally Nazionale Tenca-Lucca (Skoda Fabia); Rally storico Da Zanche-Vezzoli (Porsche 911)

2018 Fontana-Arena (Hyundai Wrc); Rally Nazionale Riva-Biacchi (Skoda Fabia); Rally storico Da Zanche-De Luis (Porsche 911)

2019 Re-Turati (Vw Polo); Gilardoni-Bonato (Supercoppa Wrc Italia); Rally storico Corbellini-Corbellini (Ford Sierra)

2020 Fourmaux-Jamoul (Ford Fiesta); Nucita-Nucita (Hyundai i20) Finale nazionale AciSport RallyCup Italia

2021 Rossetti-Fenoli (Hyundai i20); Rally storico Guggiari-Sordelli (Ford Escort)