Chiamata azzurra per Davide Ballerini. Il corridore canturino, infatti, fa parte della lista di 13 ciclisti convocabili per i Mondiali in Australia. La gara dei Professionisti si svolgerà domenica 25 settembre. Il commissario tecnico Daniele Bennati ha svelato la cosiddetta “long list” dei 13 azzurrabili in un modo inedito e spettacolare. L’elenco è stato infatti comunicato ieri a Bresso sul palco del Jova Beach Tour. Una presentazione resa possibile dall’amicizia di lunga data tra Lorenzo Jovanotti e Bennati.

Da questa lista saranno poi scelti 10 corridori. Ballerini è praticamente certo di volare in Australia, visto che Bennati lo considera uno dei suoi uomini di punta assieme ad Alberto Bettiol e Matteo Trentin.

“Andiamo al Mondiale per fare bene e sappiamo di non essere i favoriti” ha dichiarato Bennati. “Contiamo però su una formazione motivata, composta da corridori che stanno bene, in salute. Faremo di tutto per tornare con un buon risultato. Poi dobbiamo fare i conti con la realtà. Ci sono alcuni elementi che stanno sopra tutti: Wout Van Aert, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mathieu Van der Poel e Michael Matthews che gioca in casa. Gli azzurri: “La nostra formazione prevede Alberto Bettiol un gradino sopra gli altri. Poco sotto Ballerini e Trentin che faranno un ultimo test al Giro del Lussemburgo”.

L’elenco dei 13 convocabili per l’Italia è composto da Vincenzo Albanese, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Samuele Battistella, Alberto Bettiol, Nicola Conci, Alessandro Covi, Giacomo Nizzolo, Stefano Oldani, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Matteo Trentin e il campione italiano 2022 Filippo Zana.