Famiglia rapinata nella notte a Lurate Caccivio. Momenti di terrore per due coniugi con due bambini piccoli, aggrediti e derubati in strada. Dalle prime informazioni, sarebbero stati presi di mira da tre banditi, che hanno minacciato il padre e poi si sarebbero impossessati di soldi e oggetti personali prima di fuggire. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cantù. I militari dell’Arma di Lurate Caccivio si sono occupati della famiglia.

La rapina è avvenuta attorno alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì. Presa di mira una famiglia tedesca in viaggio nel Comasco. Il padre sarebbe stato aggredito in strada da tre uomini. La moglie, in attesa di un bambino e i due figli piccoli erano in auto a poca distanza. I malviventi avrebbero strattonato l’uomo e l’avrebbero colpito prima di derubarlo di soldi e bagagli. I banditi sarebbero poi fuggiti.

Le vittime hanno chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio. I quattro sono stati accompagnati in caserma a Como, dove hanno raccontato l’accaduto e sono stati curati e tranquillizzati. Sono stati poi portati alla stazione di Lurate Caccivio, dove hanno formalizzato la denuncia.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini. Nel frattempo, hanno accompagnato la famiglia in un albergo. I carabinieri hanno voluto pagare le spese dell’alloggio e poi del viaggio di ritorno in Germania della famiglia.