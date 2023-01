Sfida di cartello al PalaDesio, con il derby tra Pallacanestro Cantù e Basket Cremona, decisivo per la definizione della classifica nella regular season e, soprattutto, per le fasi successive, a partire da quella ad orologio. Ambiente caldo, con record stagionale di spettatori a Desio, con 3.804 tifosi presenti sugli spalti. Prima della partenza entrambe le tifoserie hanno esposto striscioni in ricordo di Gianluca Vialli – che proprio di Cremona era originario – e di Sinisa Mihajlovic, ex calciatori recentemente scomparsi.

Alla fine del primo tempo la Cantù-S.Bernardo era in vantaggio con il punteggio di 35-29 (18-11, 17-18 i parziali). Dopo la terza frazione il tabellone segnava 48-45 per i padroni di casa (13-16 il parziale). Attualmente è in corso la quarta e ultima parte.