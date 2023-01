Portacolori comaschi pronti a prendere il via al Rally di Montecarlo, la gara che aprirà la stagione 2023 del Mondiale. Uno tra gli eventi più famosi di questa specialità, anche tra i non addetti ai lavori. La corsa scatta giovedì 19 gennaio con la partenza alle 18.30 dalla place du Casinò del Principato di Monaco. Alle 20.05 è in programma la prima prova speciale, La Bollene Vesubie-Col de Turini, di 15,12 chilometri. La conclusione domenica, con lo stesso tratto cronometrato, fissato alle 12.18. In totale sono previsti 325 chilometri di prove speciali.

Nell’elenco iscritti anche piloti e copiloti comaschi. In ordine di numero di partenza, i primi a scendere dalla pedana, con una Skoda Fabia (n° 40), saranno Lorenzo Bontempelli e Gianni Pina. Bontempelli è stato campione sociale di Aci Como nel 2018. Gianni Pina è alla sua seconda partecipazione a questa gara. La prima fu con il suo “storico” driver, Marco Silva, nel 2015.

Gianni Pina

Con una Opel Corsa Rally4 (n° 73) è in lizza Massimiliano Pedalà, pilota che dopo anni da protagonista nei monomarca in pista, da qualche tempo si sta dedicando ai rally. Per lui un paio di gare all’anno; in questo 2023 il suo esordio sarà comunque di altissimo livello. Pedalà è affiancato dal copilota Denis Piceno.

Un minuto dopo toccherà ai giovani Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, in gara con una Peugeot 208 Rally4. Matteo Fontana è nipote e figlio d’arte. Suo nonno Luigi e papà Corrado sono infatti nomi molto noti per gli appassionati di questo sport. Corrado Fontana, in particolare, da giovane ha corso nel Mondiale, mentre in tempi più recenti si è dedicato con successo alle competizioni nel nostro Paese. Suo il record di vittorie nel Rally Aci Como-Etv, ora Trofeo Villa d’Este, con ben nove affermazioni nell’evento di casa.