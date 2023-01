Giuseppe Saronni ospite speciale al Museo del Ciclismo del Ghisallo. In occasione della riapertura dopo la pausa invernale, nel weekend del 4 e 5 marzo, il campione di ciclismo sarà presente nella struttura di Magreglio che raccoglie i cimeli storici dello sport del pedale. Appuntamento fissato per domenica 5 marzo alle ore 17. Nell’occasione sarà presentato, con il giornalista Beppe Conti, il libro “Saronni-Goodwood e le altre verità”. A Goodwood, in Inghilterra, nel 1982 Saronni ha vinto il titolo di campione iridato, in un anno magico per lo sport Italiano, con la Nazionale di calcio che poche settimane prima a Madrid l’11 luglio aveva conquistato la Coppa del Mondo.

Nato a Novara il 22 settembre del 1957, Giuseppe Saronni – oltre che per la storica rivalità con Francesco Moser – è ricordato per le vittorie al Giro d’Italia (1979 e 1983) e per la conquista di una Freccia Vallone, di un Giro di Lombardia e di una Milano-Sanremo. Dopo il suo ritiro è diventato dirigente sportivo. Anche con questo ruolo ha festeggiato numerosi successi grazie ai suoi corridori.