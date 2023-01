Il punto in serie B dopo la seconda giornata di ritorno. La capoclassifica Frosinone si conferma in stato di grazia vincendo in trasferta a Brescia, proprio sul campo dove sarà impegnato sabato prossimo il Como (si gioca alle 14). Ma le dirette inseguitrici dei gialloblù laziali non mollano, con la vittoria del Genoa a Benevento (2-1) e della Reggina in casa con la Ternana (2-1). In coda il Como è in zona playout, ma la classifica è sempre corta. I lariani, infatti, in fin dei conti sono a sei lunghezze di distanza dai playoff.

I risultati

Benevento-Genoa 1-2, Brescia-Frosinone 1-3, Cittadella-Cagliari 0-0, Como-Pisa 2-2, Modena-Cosenza 2-0, Palermo-Bari 1-0, Parma-Perugia 2-0, Reggina-Ternana 2-1, Spal-Ascoli 1-1, Venezia-SudTirol 0-1

La classifica

Frosinone 45 punti, Genoa e Reggina 39, Bari 33, SudTirol 32, Pisa e Parma 30, Modena e Palermo 28, Ascoli 26, Brescia 25, Spal 24, Benevento, Como e Cittadella 23, Venezia e Perugia 20, Cosenza 18

Il prossimo turno

Venerdì 27 gennaio: Cagliari-Spal (ore 20.30)

Sabato 28 gennaio: Ascoli-Palermo, Bari-Perugia, Brescia-Como, Cosenza-Parma, SudTirol-Reggina, Ternana-Modena, Venezia-Cittadella (ore 14), Genoa-Pisa (ore 16.15)

Domenica 29 gennaio: Frosinone-Benevento (ore 16.15)