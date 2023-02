La quattordicesima edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica, si chiude con oltre 8.000 visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Visitatori che hanno affollato i padiglioni del Salone a Lariofiere di Erba alla ricerca di nuovi fornitori e nuove opportunità di business e networking tra imprese della filiera meccanica.

Dadati: “Soddisfatti dei risultati”

“Massima soddisfazione per i risultati ottenuti con la presenza di migliaia di operatori e buyer nei tre giorni di svolgimento del Salone”. Ha detto Fabio Dadati, presidente di Lariofiere. “Per la prossima edizione avvieremo un confronto con gli imprenditori per incrementare l’internazionalizzazione, affinché possa essere sempre più in linea con le esigenze delle aziende espositrici”. Ha aggiunto. “Inoltre per Lariofiere è fondamentale mantenere il rapporto con le associazioni e accrescerne sempre più le sinergie. E’ necessario, infine, focalizzare l’attenzione, con il supporto della Camera di Commercio, sull’ottenimento di risultati derivanti dalla presenza del mercato estero.” Ha concluso Dadati.

In un anno le aziende presenti a Erba sono aumentate

Oltre ai numeri dei visitatori sono stati anche i numeri degli espositori a rimarcare il successo della manifestazione. 345 aziende di settore espositrici dirette e 260 aziende rappresentate italiane ed estere. 57 in più rispetto allo scorso anno. Un dato tutt’altro che scontato vista la situazione congiunturale nella quale le aziende produttive si trovano ad operare.

La formazione al centro di questa edizione

Il focus della quattordicesima edizione è stata la formazione e l’occupazione del personale qualificato. Tema del convegno inaugurale condotto dal giornalista Sebastiano Barisoni, coadiuvato dall’economista Giulio Sapelli e dal sociologo Aldo Bonomi. Esperti che hanno dialogato con il mondo della formazione e delle imprese che sempre più hanno difficoltà nel reperire il personale specializzato. E’ emersa la necessità di creare nuove reti e nuovi flussi operativi per condividere necessità e competenze ma il dibattito è quanto mai attuale e di massima emergenza.

Durante il salone sono stati anche organizzati vari approfondimenti a cura dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Da segnalare poi gli incontri per stabilire nuove sinergie tra Lariofiere, l’imprenditore Johannes Maier, espositore di Fornitore Offresi da diversi anni e Presidente della IVF, il Consorzio degli industriali di Fellbach in Germania che conta più di 90 aziende e 9.000 addetti del settore. L’incontro ha visto la partecipazione anche della Rete Ufficio Estero di Api Lecco e Confartigianato Lecco. Dall’incontro è emersa la volontà di approfondire i rapporti tra le imprese del Consorzio IVF di Fellbach e il territorio, per migliorare gli scambi commerciali e le reciproche opportunità di business.

L’appuntamento si rinnova dal 15 al 17 febbraio 2024

L’appuntamento di Lariofiere con le imprese del comparto meccanico, enti ed istituzioni deputati alla promozione della filiera è per la quindicesima edizione del Salone Fornitore Offresi, dal 15 al 17 Febbraio 2024.