Basket, posticipo della giornata numero 23 del Girone Verde di Serie A2 per la Pallacanestro Cantù, che domani – lunedì 27 febbraio alle 20.30 – ospiterà sul parquet casalingo di Desio Latina. All’andata gli uomini di coach Meo Sacchetti vinsero per 62-81 con assoluto protagonista l’asse formato da Roko Rogic e Dario Hunt (38 punti in due).

I biancoblù vengono dal turno di riposo della scorsa settimana e occupano al momento il primo posto in classifica a quota 32 punti, a pari merito con Cremona che però ha disputato una gara in più.

Latina è ottava a 14 punti. Ex di turno il play/guardia Salvatore Parrillo, che ha vestito la maglia di Cantù dal 2016 al 2019, e il play italo-dominicano Yancarlos Rodríguez, che è stato in Brianza nel 2019/2020.

“Filippo Baldi Rossi è recuperato e si sta allenando regolarmente, mentre Matteo Da Ros ha iniziato ad allenarsi con i contatti – conferma coach Meo Sacchetti alla vigilia del match -. Al momento siamo al completo e stiamo lavorando in maniera intensa. Vogliamo chiudere bene le ultime quattro partite della stagione regolare. Dobbiamo cancellare quello che di buono avevamo fatto a Latina, dove avevamo vinto bene. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi con Piacenza, quando abbiamo vinto al meglio in casa loro e poi abbiamo perso a Desio. Non bisogna prendere questo impegno sottogamba. A livello di mercato stiamo valutando alcuni giocatori, vediamo cosa si muove e se riusciamo a inserire qualcuno che ci può aiutare”.