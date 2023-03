“E’ per me innanzitutto un piacere e un orgoglio. Il fatto che Como possa avere un assessore in Giunta credo sia anche un’opportunità per il territorio” ha detto Alessandro Fermi, assessore neoeletto all’Università, Ricerca e Innovazione.

Con la nomina ad assessore di Fermi (per un meccanismo anche definito delle “porte girevoli”) rientra in Consiglio un’altra comasca, Gigliola Spelzini, forte di 4.327 preferenze alle recenti elezioni. In rappresentanza del Lario, oggi all’ufficializzazione della squadra del governo Fontana, e da ora in poi in Consiglio regionale, anche l’ex assessore di Como, Sergio Gaddi che in commissione cultura, assicura “porterà le istanze del territorio”. “La rete museale è fondamentale” ha detto Gaddi “io spero e certamente farò presente all’assessore Francesca Caruso la necessità di poter sostenere i nostri musei , quelli della città di Como. Poco noti talvolta”.