Una serata da dimenticare. Il rientro a casa di molti pendolari si è trasformato in un incubo. Quattro ore chiusi in treno per un guasto. Un guasto verificatosi pochi minuti dopo la partenza del Tilo delle 17.43 diretto in Svizzera e partito dalla stazione Centrale di Milano con fermata a Como. Il convoglio si è bloccato, per cause ancora da chiarire, tra Greco Pirelli e Sesto. Il mezzo è rimasto fermo con i viaggiatori, molti dei quali in piedi, bloccati all’interno. Hanno atteso più di tre ore un mezzo che trainasse il treno fino alla stazione di Greco Pirelli dove sono arrivati soltanto dopo le 21.40. Ad attendere i passeggeri, più che provati, forze dell’ordine e soccorritori. Ma l’odissea non era ancor finita molti a quell’ora erano ancora in attesa di salire su un altro convoglio per far rientro a casa. I vagoni erano pieni, non solo per l’orario di punta del rientro ma anche perchè il treno viaggiava in composizione ridotta, spiegano i pendolari arrivati a Como alle 22.34. L’arrivo era previsto alle 18.22.