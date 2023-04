Basket, la pallacanestro Cantù perde contro Forlì. Si tratta del primo ko per gli uomini di coach Sacchetti nella Seconda Fase. Forlivesi che salgono a quota 10 punti nel Girone Giallo, a +2 su Cantù.

Forlì difende bene e punge in attacco, mentre Cantù sbaglia troppo al tiro. Male i canturini al tiro da 2 nel primo quarto (3/11). Meglio Forlì a rimbalzo (14-6) e ai liberi (6/6 contro lo zero di Cantù). Primo tempo non esaltante con il 34,5% per Forlì e il 35,5% per Cantù. Brianzoli in affanno e Forlì ne approfitta. Finale di 67-60 con entrambi gli attacchi sotto il 40% al tiro. Forlì vince anche la gara dei rimbalzi (41-33) con Adrian che sfiora la “doppia-doppia” (16 punti e 9 rimbalzi). Per Cantù doppie cifre di Nikolic e Bucarelli (28 punti in due).

“Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte di Forlì – spiega il coach della pallacanestro Cantù Meo Sacchetti – Sono stati davanti tutta la partita, quindi, c’è poco da dire, hanno meritato di vincere. Noi non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo fatto poco a canestro e concesso troppo a loro nelle penetrazioni. Non abbiamo letto bene certe situazioni ed è giusto che paghiamo questi errori. Abbiamo avuto troppa sufficienza. Abbiamo provato a rientrare in corsa, ma abbiamo fatto parecchi sbagli, sia a livello tecnico che di testa. Non siamo riusciti a far girare la palla per trovare delle soluzioni comode. Loro hanno difeso molto bene sui nostri attacchi in post basso”.