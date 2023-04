Svizzera fuori dalla black list e telelavoro per i frontalieri fino alla fine di giugno. Accordo politico tra Italia e Confederazione Elvetica su due temi da tempo al centro delle relazioni tra i due Paesi. La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti hanno firmato una bozza di accordo amichevole, che dovrebbe poi essere concretizzato in tempi brevi. Un’intesa che non convince i rappresentanti dei frontalieri. La Cgil parla espressamente di “un piatto di lenticchie in cambio di forti vantaggi per la Svizzera con l’uscita dalla black list”.

L’accordo

“La dichiarazione politica firmata oggi comporta l’uscita della Svizzera dalla black list delle persone fisiche stilata dall’Italia nel 1999 – si legge in una nota ufficiale del Consiglio Federale svizzero – Questa soluzione elimina un ostacolo amministrativo nelle relazioni fiscali tra i due Paesi”. La black list è l’elenco dei Paesi considerati “paradisi fiscali”, con i quali non sono in vigore protocolli di scambio di informazioni in materia fiscale.

“Inoltre – prosegue il comunicato – entrambe le parti si sono accordate sulla conclusione di un accordo amichevole in materia di telelavoro. Sarà firmato non appena l’Italia avrà varato le basi legali per lo stralcio della Svizzera dalla black list. Questo accordo amichevole comprende una soluzione transitoria, valida dal 1° febbraio al 30 giugno 2023 sul telelavoro per i frontalieri”.

“La dichiarazione firmata dirime finalmente due importanti questioni fiscali aperte tra Svizzera e Italia”, ha commentato la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter. “Durante il colloquio, il ministro delle finanze italiano Giorgetti si è inoltre dimostrato fiducioso che nelle prossime settimane il parlamento italiano ratificherà il nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri, già approvato dalle Camere federali nel marzo del 2022”.

I sindacati

Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontalieri della Cgil non nasconde qualche perplessità. “L’uscita della Svizzera dalla black list italiana sui presunti paradisi fiscali risolve una questione che va avanti dal 1999 – dice – Oltre a rappresentare una semplificazione nei rapporti fiscali è un forte segnale politico. Non si può non notare come sia stridente la contestualità dei due provvedimenti adottati, quasi in una logica di scambio: superamento della black list e telelavoro”. “Se la prima ha una portata rilevantissima per gli interessi elvetici – conclude Augurusa – il telelavoro nella forma della “sanatoria” per il periodo 1° febbraio 30 giugno, ha un’efficacia insufficiente rispetto al problema, un piatto di lenticchie per essere più chiari. Serve una soluzione strutturale che impedisca che il primo luglio ci si trovi nelle medesime condizioni di quest’inverno con le migliaia di persone ed imprese che adottano il telelavoro”.