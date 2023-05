“Il campionato di serie B è difficile, è dura per tutti. Non ho mai visto un livello così alto”. Parole di mister Moreno Longo, allenatore del Como, dopo la partita pareggiata 1-1 contro il Palermo. I lariani sono saliti a quota 43 punti al 13° posto in coabitazione con la Ternana. “E’ stata la partita che ci aspettavamo, affrontata con un differente aspetto emotivo dalle due formazioni. Noi non siamo liberi di testa come il Palermo, che ha la certezza della salvezza e può puntare ai playoff”.

“Noi non siamo ancora salvi – ha aggiunto Longo – e i ragazzi non giocano con coraggio e libertà. All’inizio della gara il Palermo ci ha messo in difficoltà, i nostri avversari sono stati più brillanti e pimpanti, mentre noi siamo stai bravi a non disunirci. Alla fine con l’occasione di Gabrielloni abbiamo rischiato di vincere, ma ci teniamo in ogni caso questo punto contro una squadra forte. Questo è un torneo difficile e non voglio fare tabelle”.

“Era una partita molto difficile e, in questo senso, il punto conquistato ha valore” ha detto Alberto Cerri, attaccante del Como, autore della rete del definitivo 1-1 su rigore. “Nel finale potevamo vincere, ma sarebbe ingiusto gettare la croce addosso a Gabrielloni per il suo errore. Conoscendolo, non ci dormirà per una settimana, però lui non deve preoccuparsi, tutti sanno l’apporto che dà e che ha dato a questa squadra”. Ancora una volta gli azzurri hanno segnato su rigore: “Vuol dire che creiamo le situazioni nell’area avversaria”. Sulle prospettive a tre giornate dalla fine Cerri ha detto: “La salvezza non è stata ancora conquistata. Pensiamo a raggiungere questo obiettivo poi eventualmente guarderemo più in là”.

Da parte sua Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha sottolineato: “La nostra è stata una prestazione importante contro una formazione di grande valore, che ha saputo mettere in difficoltà, recentemente, il Genoa e il Bari. Il Como è una squadra di qualità. Noi abbiamo avuto un buon approccio, la nostra è stata prestazione importante e dobbiamo continuare così. Mancano tre giornate alla fine e non escluso sorprese: può accadere di tutto”.