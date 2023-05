Dall’azienda del trasporto pubblico locale di Como Asf Autolinee, per quanto riguarda i problemi che affliggono la viabilità sulla Statale Regina, arriva attraverso una nota, una “rassicurazione”-così è definita-rivolta agli utenti. “Stiamo mettendo in campo ogni possibile azione per ridurre i disagi anche con tavoli di lavoro coordinati dalla Prefettura” scrivono.

“A causa di una viabilità resa critica dalla presenza di numerosi cantieri, nonché dalla forte affluenza turistica, le nostre corse delle linee C10 e C20, transitanti sulla Regina, in questi giorni stanno registrando ritardi, in alcuni casi superiori ai 90 minuti per le tratte più lunghe, e di conseguenza difficoltà nel rispetto delle coincidenze con le linee dirette verso le valli. Pertanto, visto che non ci è possibile garantire regolare svolgimento del servizio, desideriamo rassicurare che, assieme all’Agenzia per il TPL e tutti gli enti locali coinvolti, stiamo mettendo in campo ogni possibile azione per ridurre i disagi ai nostri passeggeri, anche attraverso tavoli di lavoro coordinati dalla Prefettura”.