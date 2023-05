Asfaltature in via Napoleona a Como. A causa dei lavori di manutenzione straordinaria, la strada resterà chiusa al traffico – in orario notturno dalle 20 alle 6 – a partire da questa sera e fino al 19 maggio.

“Al fine dell’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare, pedonale e per gli operai al lavoro e per limitare per quanto possibile i disagi alla circolazione veicolare – si legge nell’ordinanza di Palazzo Cernezzi – sarà chiusa al traffico via Napoleona in direzione sud (verso piazzale Camerlata) per tutte le categorie di veicoli, esclusi gli autobus il cui transito sarà regolato da movieri a cura dell’impresa. Scatterà inoltre la deviazione in via Teresa Rimoldi all’altezza di Piazza San Rocco del traffico in uscita dalla convalle e verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso tra piazza Camerlata e Via Turati. L’impresa che si occuperà del cantiere installerà l’apposita segnaletica per la chiusura della strada e la segnaletica indicante la deviazione del traffico in via Teresa Rimoldi”.