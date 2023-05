Vittoria dei playoff per la promozione in serie A1: l’Itas Trento ha conquistato il pass per la massima serie, battendo per 3-1 la Millenium Brescia in gara 2 di finale. Gioia anche per la comasca Asia Bonelli, comasca che milita nella formazione trentina. Palleggiatrice classe 2000, cresciuta nella Polisportiva Intercomunale, Asia Bonelli nella sua carriera ha militato con Orago (B1 e settore giovanile), Trecate (B2), Alba Albese (B1), San Giovanni in Marignano (A2), Busto Arsizio (A1) e Chieri (A1). In questa stagione ha deciso di scendere in A2 per trovare più spazio. Scelta premiata sia sotto il profilo del minutaggio in campo, sia per il positivo risultato finale.

La festa di fine gara per la formazione trentina, che ha conquistato la serie A1 2023-2024 (foto Alessio Marchi-Trentino Volley)