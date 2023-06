Gara 5. Pallacanestro Cantù sfiderà la Giorgio Tesi Group Pistoia a Casale Monferrato martedì 6 giugno alle 20.45. La squadra fa sapere che, in occasione della prossima sfida, saranno organizzati dei pullman gratuiti dedicati ai tifosi e partiranno alle ore 18.00 da Cantù.

Le parole del coach Meo Sacchetti sull’ultimo match

«C’è un po’ di amarezza per come si era messa la partita, complimenti comunque ai miei per essere riusciti a riprenderla nel finale. C’è mancata un po’ di lucidità alla fine e abbiamo commesso un paio di errori per stanchezza. L’atteggiamento è stato migliore di quello che abbiamo visto in Gara 3. Archiviamo questo ko e andiamo a giocarci l’accesso alla finale in Gara 5. Noi abbiamo sbagliato due tiri da sotto da soli che avrebbero chiuso il match, come loro in Gara 1 quando sbagliarono due liberi e persero allo scadere. Loro hanno fatto un ottimo primo quarto, noi abbiamo recuperato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo essere più lucidi nei minuti finali e non giocare a sprazzi».