E’ morto in ospedale il motociclista di 35 anni coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto a San Siro, sulla strada provinciale Regina, in località Santa Maria. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese l’altro centauro coinvolto, un uomo di 34 anni. I due motoveicoli, dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Menaggio, si sarebbero scontrati frontalmente.

L’incidente

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 17. Il 34enne, residente a Grandola ed Uniti, in sella a una Yamaha FZ8 proveniva da Cremia e viaggiava in direzione di Menaggio. In base alle ricostruzioni dei carabinieri, il centauro avrebbe effettuato il sorpasso di un’auto, una Suzuki Vitara. Nella manovra, per cause ancora in fase di accertamento, la moto si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra due ruote, una Bmw che procedeva in direzione opposta e sulla quale viaggiava un 35enne residente a Dongo, Cristian Braga, operaio in un’azienda in Svizzera.

Dopo il violento impatto, il 35enne è stato sbalzato dalla moto, è finito contro la ringhiera di un’abitazione ed è precipitato per oltre due metri nel giardino della casa. Ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

Il 34enne invece, dopo l’impatto è caduto sulla strada scivolando per alcuni metri. Anche lui ha riportato gravissimi traumi.

I soccorsi

Ingente la mobilitazione per i soccorsi. A San Siro sono intervenute l’automedica del 118, le ambulanze della Croce Rossa di Menaggio e del Lario Soccorso di Dongo ed è stato poi chiesto l’invio dell’elicottero. Cristian Braga, all’arrivo dei soccorritori era in arresto cardiaco. Sono state avviate le manovre di rianimazione ed è stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Gravedona, dove è purtroppo morto. Il 34enne invece è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Per le operazioni di soccorso e i rilievi, la Regina è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con inevitabili ripercussioni sul traffico. I carabinieri della compagnia di Menaggio hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno in procura a Como, Simona De Salvo, che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e l’autopsia sul corpo della vittima.