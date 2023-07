Grandi firme del pedale a Lugano, i campioni del ciclismo saranno in gara domenica 30 luglio a Lugano alle seconda edizione di Axion Lugano Summer Ride, criterium cittadino organizzato dal locale Velo Club. Una corsa quasi interamente disegnata sulle sponde del Ceresio. Al via due grandi personaggi, come lo sloveno Tadj Pogacar (tra l’altro vincitore del Giro di Lombardia 2022 concluso a Como) e il pluri-iridato Peter Sagan.

Tra gli altri nomi al via, Alberto Dainese, Stefano Oldani, Luca Mozzato e Lorenzo Fortunato. Quest’ultimo, bolognese di origine, da tempo si è ormai trasferito ad Erba. Nel suo curriculum anche la vittoria nella tappa dello Zoncolan al Giro d’Italia 2021. Ci sarà anche Dario Cataldo, primo nella tappa di Como al Giro del 2019 dopo una lunga fuga.

La giornata del 30 luglio sarà tutta consacrata al ciclismo. La corsa con le stelle scatterà alle 20. A partire dal primo pomeriggio si affronteranno invece gli scolari, dalla Categoria Under 9 a Under 15. Alle 16.45 andrà in scena la corsa Fun, alla quale hanno aderito anche parecchi ex professionisti. Alle 18.15 toccherà alle donne Élite, Under 23 e Master.