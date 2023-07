Episodi di criminalità a Como: tra la giornata di ieri e la scorsa notte la polizia ha arrestato 4 persone, una di loro per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre le altre tre per furto aggravato in concorso, mentre stavano cercando di rubare una bicicletta.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando una volante, passando in piazza Sant’Agostino, è stata attirata dalla richiesta di aiuto di una ragazza, una milanese di 19 anni, che ha raccontato agli agenti di essere stata percossa da uno straniero sul treno appena arrivato da Milano, ancora fermo nella stazione di Como – Lago. Su indicazioni della giovane, i poliziotti sono saliti sul convoglio e hanno rintracciato il soggetto segnalato, un cittadino nigeriano di 39 anni, regolare sul territorio ma senza una dimora stabile e già noto alla giustizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alla vista degli agenti, ha iniziato ad insultarli gridando e scagliandosi contro di loro, tanto che i poliziotti sono stati costretti ad utilizzare il Taser. Una volta portato in auto, gli agenti lo hanno condotto prima in ospedale e poi in questura. Per l’aggressione subita, la ragazza ha sporto la denuncia, mentre per la resistenza agli agenti, l’uomo è stato arrestato.

Il secondo episodio è avvenuto la notte scorsa, verso le 4, quando è arrivata una chiamata al 112 in cui un cittadino ha segnalato che in via Alciato a Como, tre giovani erano intenti a rompere, con un sasso, il lucchetto di una grossa catena che legava una costosa bicicletta da corsa, con l’intenzione di rubarla. Le volanti sono intervenute sul luogo della segnalazione e i poliziotti sono riusciti a cogliere sul fatto i tre uomini, poi arrestati per furto aggravato in concorso. Identificati in questura, si tratta di due tunisini di 18 e 19 anni ed un marocchino di 25 anni, tutti irregolari sul territorio e senza fissa dimora. Sequestrati gli arnesi utilizzati per aprire il lucchetto della catena.