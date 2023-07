Prosegue l’iter per la definizione del Comune che potrà ospitare il Centro Federale degli sport del ghiaccio. Nel pomeriggio a Palazzo Lombardia si è svolto un incontro tra Anna Dotti e Sergio Gaddi, rispettivamente presidente e vice-presidente della Commissione Sport della Regione e i presidenti delle società sportive dell’Hockey Como e di Asga, Massimo Tacci e Ivan Lodi. Da giorni prosegue il derby tra Como e Varese, che si contendono appunto la realizzazione del Palaghiaccio federale, per cui la Lombardia è destinataria di importanti fondi del Pnrr (25 milioni di euro). Le risorse, se arrivassero a Como, andrebbero a riqualificare un’intera area che da tempo versa nel degrado, la piana di Muggiò. Il capoluogo lariano ha avanzato la proposta di un impianto da 5mila posti.

“I consiglieri comaschi Dotti e Gaddi ci hanno incontrato per capire quali benefici una struttura del genere possa portare al mondo sportivo comasco e alla città – spiegano Tacci e Lodi – Ci sono due progetti sul tavolo, quello di Como e quello di Varese. I giochi non sono ancora chiusi. Buttarla in polemica non serve a niente, è necessario guardare alle esigenze degli atleti. Un po’ più di diplomazia aiuterebbe a non creare diatribe politiche che alla fine rischiano di non portare al risultato sperato. Il prossimo passo dell’iter – concludono i presidenti dell’Hockey Como e di Asga – è la riunione del consiglio federale”.

Intanto, anche il Comune di Varese tira dritto verso l’obiettivo. “Amministrazione e associazioni sportive del mondo del ghiaccio e dell’ippica si sono trovate questa mattina a Palazzo Estense per proseguire il lavoro di costruzione del progetto che verrà presentato alla Federazione e alla Regione. – si legge in una nota diffusa nel pomeriggio – Procede dunque spedito il progetto di candidatura di Varese che ha visto tutte le forze politiche, le associazioni sportive e la città fare fronte comune in vista dell’obiettivo concreto che la nostra città possa ospitare il Centro federale del ghiaccio”.