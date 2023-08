Tragico incidente ieri pomeriggio in Val Sanagra, ad Ovest del Lario, nel territorio di Menaggio. Un uomo ha perso la vita, una donna è stata ricoverata in condizioni critiche. I due sono scivolati da un sentiero tracciato nei pressi dell’orrido nel torrente Sanagra. La segnalazione è giunta verso le 16.

L’intervento per la ricerca e recupero in zona impervia ha visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Menaggio con gli specialisti Saf in collaborazione con 118 e soccorso alpino. I soccorritori hanno recuperato la salma dell’uomo e la donna ferita in condizioni critiche, poi portata con elicottero in ospedale a Varese.

Un’ora prima, sempre i tecnici del soccorso alpino erano stati chiamati per altri due interventi nella stessa zona: il primo a Grandola ed Uniti, per un uomo che aveva riportato un trauma a una caviglia, l’altro, poco dopo, ai Monti di Gallio-San Siro, per un escursionista che aveva una sospetta frattura a una gamba. Una squadra si è poi staccata per l’intervento in Val Sanagra.