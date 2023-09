Le auto sono pronte fino al minimo dettaglio, i piloti ripassano curva dopo curva il tracciato e immaginano la strategia di gara: mancano ormai pochissime ore al via del 42esimo Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como.

Stasera alle 18.31 il primo equipaggio scenderà dal palco partenza di piazza Cavour, a Como, e da quel momento la corsa entrerà nel vivo.

I concorrenti affronteranno di sera due prove speciali in Val Cavargna, poi sabato si sposteranno sul Triangolo Lariano per le prove di Sormano e Bellagio.

Un evento che EspansioneTV seguirà integralmente, con quasi nove ore di dirette e produzioni. Stamattina le telecamere di Etg+Today mostrano le fasi di avvicinamento e di shakedown (che si svolgerà a Barni) da Lariofiere di Erba, quartier generale della gara.

Poi a partire dalle 18 l’appuntamento con lo speciale Rally di Como per seguire la partenza da piazza Cavour. Domani è in programma una “maratona” rally: dalle 10.30 alle 12.30, e poi ancora dalle 15.30 fino a sera con immagini dalle prove speciali in diretta, interviste ai piloti e arrivo della corsa in piazza Cavour, sempre ovviamente in diretta, sul canale 14 e online su Etv.

Ieri mattina, a Lariofiere di Erba, erano in programma alcune fasi preparatorie molto importanti, come la distribuzione dei road book e le verifiche tecniche e sportive. Oggi, come detto, lo shakedown, la prova delle vetture in assetto da gara, e poi alle 18.31 la partenza del primo concorrente, da seguire in piazza Cavour o in diretta su Etv.