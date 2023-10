Ciclismo. Al via il Piccolo Giro di Lombardia, “classica” del ciclismo giovanile, riservata alla categoria Under 23. Al via i migliori atleti del panorama iridato.

Partenza e arrivo a Oggiono, nel Lecchese, ma non mancherà anche un passaggio nel Comasco, con il sempre atteso Colle del Ghisallo, che verrà scalato dal versante di Civenna.

Il transito a fianco del Santuario caro ai ciclisti è previsto poco prima della 15, poi i corridori si sposteranno verso Asso, Longone al Segrino, Eupilio e Pusiano per poi tornare nel Lecchese.

Un evento che precede il Giro del Lombardia dei professionisti, in calendario per sabato 7 ottobre con il via da Como alle 10.20 e traguardo a Bergamo. La parte iniziale prevede il passaggio dal centro storico della città, poi anche in questo caso la corsa si dirigerà verso il Ghisallo. Tra le località attraversate, Cantù, Alzate Brianza, Erba e Castelmarte. In lizza, come grande favorito, lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore delle due ultime edizioni.