Questa sera il Vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, si recherà al santuario della Santissima Trinità Misericordia in Maccio di Villa Guardia. Qui, al termine della Santa Messa delle 20.30, in suffragio di tutti i defunti della parrocchia, leggerà alla comunità il contenuto della lettera ricevuta nei giorni scorsi dal Dicastero per la Dottrina della Fede.

Il Dicastero, oggi, ha reso pubblica la lettera, a firma del Prefetto, il neo cardinale Victor Manuel Fernandez, indirizzata al cardinale Cantoni in risposta «alla documentazione inviata da Vostra Eminenza alla fine di luglio, con la quale presentava il caso relativo all’esperienza spirituale accaduta nel Santuario di Maccio di Villa Guardia, nel territorio della Diocesi di Como».

«Dopo essermi attentamente informato, – scrive il cardinale Fernandez – riconosco con gioia che l’intera vicenda è intrisa di elementi positivi di cui non si può non tener conto per il bene spirituale dei fedeli che frequentano il Santuario con assiduità e interesse religioso. Del resto, dall’esame della documentazione sono emersi non pochi elementi positivi, sia spirituali sia relativi al messaggio dottrinale di quell’esperienza».

Dopo il 1933, l’allora Sacra Congregazione del Santo Uffizio, oggi Dicastero per la Dottrina della Fede, «non è mai intervenuto in maniera diretta nel riconoscimento della soprannaturalità o autenticità di presunti fenomeni soprannaturali. Tuttavia – prosegue il cardinale Fernandez –, riconoscendo certi segni di un’azione dello Spirito in mezzo a questa esperienza, alla luce di quanto su esposto, questo Dicastero non trova difficoltà perché Vostra Eminenza prosegua nella valorizzazione pastorale di tale esperienza spirituale. Piuttosto, auspica di intensificare ancora di più l’annuncio dell’amore misericordioso della Trinità che suscita negli uomini la conversione e dona la grazia di abbandonarsi con fiducia filiale, facendo tesoro dei frutti spirituali sgorgati in questi anni”.

Domani il cardinale leggerà la lettera al clero diocesano riunito a Morbegno per il tradizionale percorso di aggiornamento formativo. Il vescovo di Como, accogliendo l’invito del Prefetto Fernandez, presiederà la Santa Messa di ringraziamento venerdì 27 ottobre, alle 20.30, al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio.