Successo lariano al Rally del Sebino, gara andata in scena in questo fine settimana nella zona di Lovere, in provincia di Bergamo. Ad esultare, alla fine, è stato Alex Vittalini, in coppia con il bresciano Roberto Zambetti. Vittalini e Zambetti, su Citroen Ds3, sono stati in testa dall’inizio alla fine in una gara non semplice, con distacchi risicati tra i migliori della classifica. Il compito del pilota comasco nelle sei prove speciali disputate non è stato certamente semplice.

I vincitori hanno concluso con il tempo totale di 23’30”8. Alle loro spalle, a 5”2, i bresciani Luca Tosini e Roberto Peroglio (su Renault Clio R3); terza piazza per Mattia Targon e Anna Dusi (Renault Clio) a 9”6.

Per Alex Vittalini è il quinto successo assoluto in carriera dopo le affermazioni al Colli Morenici 2008, al Città di Camaiore 2017, al Rally Aci Lecco 2017 e al Salsomaggiore 2018.

Prossimo appuntamento con i rally in Lombardia, lo Special Rally Circuit by Vedovati Corse all’autodromo di Monza l’11 e 12 novembre.