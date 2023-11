Giornata di recuperi in serie B. Oggi scendono in campo Lecco e Brescia, le due formazioni lombarde che hanno iniziato in ritardo la loro stagione, in attesa delle decisioni della giustizia, arrivate a fine agosto, su una serie di ricorsi. Alla fine blucelesti e “rondinelle” sono stati ammessi al torneo cadetto.

Le gare odierne sono valide per la seconda giornata di campionato. Le partite in programma sono Lecco-Spezia e Palermo-Brescia. Entrambe le sfide si disputano alle ore 18.30.

Lecco e Spezia occupano rispettivamente la 17ª e la 18ª posizione in classifica; Palermo e Brescia hanno obiettivi differenti (promozione per i siciliani, salvezza per i biancoblù) e sono squadre che stanno passando un momento di difficoltà.

Tra i recuperi, più avanti, c’è anche quello che il Como giocherà il prossimo 28 novembre, martedì, allo stadio Sinigaglia contro il Lecco. Prima, però, la formazione di mister Moreno Longo è attesa dalla trasferta di sabato ad Ascoli (ore 14, gara valida per la 13esima giornata) e poi dal confronto interno con la FeralpiSalò (sabato 25 novembre, sempre alle 14).

Una curiosità che riguarda l’incontro degli azzurri ad Ascoli: i padroni di casa per festeggiare i 125 anni di storia del club indosseranno una inedita maglia celebrativa, con un disegno utilizzato dalla compagine marchigiana negli anni ’50.