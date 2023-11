Responsabili di una serie di furti al supermercato: 5 denunciati dalla polizia di Stato.



Nel pomeriggio di ieri le volanti hanno raggiunto il supermercato di via Recchi a Como perchè l’addetto alla sicurezza aveva sorpreso due ragazzini rubare della merce. Un 17enne di origini brasiliane residente in un comune della Bassa Comasca già noto alle forze dell’ordine e un 17enne del Bangladesh residente in città e incensurato. Soltanto il primo aveva materialmente rubato e non era neanche la prima volta, come dimostrato dalle immagini della videosorveglianza. E’ quindi stato denunciato per il furto appena commesso e per altri due, del 16 e 21 novembre, e poi riaffidato ai genitori. Riaffidato alla famiglia anche l’amico, dopo l’identificazione.

Mentre era in questura per la denuncia il direttore ha avvisato che, tramite un’applicazione sul suo cellulare collegata al sistema di videosorveglianza del locale, altri quattro giovani, in quel preciso momento stavano nascondendo nei giubbotti della merce.



Altre due volanti hanno raggiunto via Recchi e hanno rintracciato e fermato i quattro giovani in flagranza di reato. Si tratta un 17enne del Bangladesh e tre ragazzi comaschi di 16, 18 e 23 anni. Tutti già noti alla giustizia. E alcuni di loro, immortalati anche nei giorni precedenti dalle telecamere.

Tutti denunciati sia per il furto appena commesso sia per quelli accertati dalle indagini.