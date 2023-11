Oggi alle 17 il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, presiederà la messa nella basilica del SS. Crocifisso, in viale Varese. Nel corso della celebrazione, il sindaco della città, Alessandro Rapinese, a nome della cittadinanza, offrirà il cero votivo che, in segno di riconoscenza, arde tutto l’anno sull’altare maggiore del santuario. Sul candelabro del cero si legge: “Nella guerra 1940-45 Como salvata dal suo Crocifisso dai bombardamenti. A perpetua riconoscenza questo cero arderà sempre”.

È dal 1945 che a Como si rinnova un momento di preghiera dal profondo valore religioso e civile: il rito della Riconoscenza. Un ringraziamento rivolto al Crocifisso miracoloso (venerato in città fin dal XV secolo e conservato nell’omonima basilica di viale Varese), che si ripete da 78 anni, per aver protetto la città dai bombardamenti e dalle devastazioni della seconda guerra mondiale.

La storia

Nel 1942, nel pieno della Seconda guerra mondiale, si dava per certa la notizia di un imponente bombardamento su Como e la convalle. Il 3 gennaio 1943, sotto la minaccia di un’incursione aerea, più di 20.000 fedeli accompagnarono il santissimo Crocifisso in processione straordinaria per le vie della città. A guidare i comaschi, dal Santuario alla Cattedrale per poi rientrare in Santuario passando per il lago e il cuore del centro storico, fu il vescovo, monsignor Alessandro Macchi. Le cronache dell’epoca descrivono un Vescovo Macchi commosso di fronte a una folla mai vista prime per le strade di Como, nemmeno in occasione della processione del Venerdì Santo: fedeli che avevano sfidato il freddo e il rischio delle bombe. Nelle settimane precedenti la processione, oltre 35mila comaschi sottoscrissero una supplica indirizzata al Crocifisso. Firme raccolte in decine di libri che passarono di parrocchia in parrocchia.

È un dato storico che la città venne risparmiata dalle devastazioni della guerra. E così, nel maggio 1945, il vescovo Macchi radunò di nuovo i comaschi per una processione che esprimesse la gratitudine di tutti. Il 10 giugno 1945 (anniversario della dichiarazione di guerra) il santissimo Crocifisso venne portato in Cattedrale e qui fu esposto per una settimana all’adorazione dei fedeli. Il 17 giugno 1945, a conclusione della settimana di esposizione in Cattedrale, il Crocifisso venne solennemente incoronato dal Beato cardinal Ildefonso Schuster, allora arcivescovo di Milano. Il Vescovo Macchi dispose che, dalle 15.30 alle 16 del 17 giugno, le campane suonassero a distesa, per mezz’ora, nelle chiese di tutta la diocesi. Al termine del rito, il Crocifisso rientrò in processione nella “sua” basilica, accompagnato, ancora una volta da migliaia di fedeli.

Dal 1953 è l’amministrazione comunale a farsi carico dell’onere relativo all’offerta del cero che, ogni anno la cittadinanza di Como, per mano del sindaco, offre al suo Crocifisso.