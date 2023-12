Terza vittoria in altrettanti incontri disputati nel giro di una settimana. Per coach Devis Cagnardi, tecnico della Pallacanestro Cantù, il bilancio parziale è positivo. “Quella con Latina era una partita delicata, al di là dei discorsi tecnici, visto che era la terza in una settimana. Avevamo bisogno di gestire la squadra in un certo modo” ha detto il tecnico. “Stanotte Anthony Hickey non è stato bene e questa mattina è rimasto a casa febbricitante; quindi, lo voglio ringraziare per aver giocato”.

“Mi aspettavo un approccio non semplice e di partire con poco ritmo, a prescindere dagli effettivi in campo, e di avere difficoltà a entrare nella gara – ha spiegato ancora Cagnardi – Quando la squadra si è accesa abbiamo cominciato a fare quello che avevamo preparato e a far valere la nostra superiorità fisica e di talento individuale. Il match non è stato ucciso definitivamente, ma è stato abbastanza in controllo fino al break del terzo quarto, che ci ha poi concesso di andare fino in fondo”.

L’allenatore di Cantù conclude: “È la terza vittoria in una settimana e non era scontato, perché di queste tre ce ne erano due molto delicate per la classifica. Sono onesto, non temevo tanto questa sfida per il risultato, ma più per l’aspetto fisico e la qualità del gioco. Tutto sommato, con alti e bassi, siamo riusciti a fare la partita che volevamo e faccio i complimenti ai miei giocatori”.