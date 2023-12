Lavori straordinari al tetto e nuovi lucernari. Il Comune di Como ha stanziato ulteriori 170mila euro per un intervento di manutenzione della palestra Ronchetti di via Giulini. Nei mesi scorsi, nella struttura sono state eseguite opere per la messa a norma e nel nuovo anno è prevista la riapertura, dopo un apposito bando per l’affidamento della gestione.

Il sindaco Alessandro Rapinese, in consiglio comunale aveva spiegato che, prima della riapertura della palestra, l’amministrazione voleva programmare anche il rifacimento di porte, bagni, tetto e lucernari.

Una determina firmata dal dirigente delle opere pubbliche Luca Noseda definisce uno stanziamento di 170mila euro per l’impermeabilizzazione del tetto e la sostituzione dei lucernari. I lavori sono finanziati con l’avanzo di amministrazione. L’intervento è indicato come necessario per garantire che la futura pavimentazione non venga danneggiata dalle infiltrazioni.

Per la palestra di via Giulini erano già stati stanziati 200mila euro per gli interventi necessari per l’adeguamento alle norme antincendio e in materia di sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione è l’utilizzo della struttura non solo per competizioni sportive e allenamenti ma anche per eventi e manifestazioni aperte al pubblico.