A pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte e quindi dei festeggiamenti per il 2024 il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, attraverso i social ha voluto fare gli auguri alla città, parlando del nuovo anno e dei tanti obiettivi che l’amministrazione punta a raggiungere. Qui il video.

“Il 2024 sarà un anno importante per Como”. Così esordisce nel video postato sui suoi profili il primo cittadino. “Chiuderemo finalmente il cantiere delle paratie, partiranno i lavori ai giardini a lago ed entreranno nel vivo quelli di Villa Olmo”. E poi ancora: “Riconsegneremo la piscina Sinigaglia (inizialmente la fine dell’intervento era prevista nel 2023, ndr) e la palestra di via Giulini. Partiranno i lavori in via Giussani e ci saranno quasi 5 milioni di euro per gli asfalti. Insomma sarà un anno impegnativo”.

“Il 2023 ha permesso che tutto questo si potesse verificare, è stato un anno duro e complicato”. Ha detto ancora Rapinese. “E per quante opere l’anno prossimo potremo consegnare nessuna opera sarà grande come il riuscire a creare dei valori comuni per tutti i comaschi. Quello che mi piacerebbe tantissimo, e allora si che sarebbe un 2024 da ricordare per sempre, è che i comaschi iniziassero a muoversi come un solo uomo, nella stessa direzione, un’unica direzione che è il rispetto della loro città (che poi è l’essenza della nostra comunità). Con questo auspicio auguro un sereno e proficuo 2024. Buon anno Como”.