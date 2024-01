Uno sport che arriva dagli Stati Uniti, dove è in costante crescita, che si può praticare a tutte le età e i cui campi – di non grandi dimensioni – possono essere collocati praticamente ovunque, in centri commerciali, strutture sportive o, perché no, in negozi non più occupati nei centri storici. Una importante opportunità, quindi, anche per il nostro territorio. La proposta arriva da Milano, da Padel Trend Expo. Lo sport – che deriva dal tennis – al centro dell’attenzione è il pickleball, con la presentazione organizzata da Pickleball Community Italy.