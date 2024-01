I nati tra il 1969 e il 1989 sono invitati ad aderire allo screening gratuito per l’epatite C. Anche per il 2024, Regione Lombardia aderisce al programma nazionale e per i cittadini che rientrano nella fascia d’età coinvolta l’appello è alla massima adesione.

“L’epatite è una malattia pericolosa perché spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi – si legge nella nota di Regione con l’invito ad aderire alla campagna – Se l’infezione viene diagnosticata quando è ancora asintomatica, sono disponibili cure che portano alla guarigione in più del 95% dei casi”.

Il test prevede un prelievo del sangue ed è gratuito. Deve essere effettuato nei centri che aderiscono all’iniziativa, presenti in tutti i territori. L’elenco è disponibile alla pagina http://reglomb.it/kNg250QqXE1