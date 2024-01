Giornata di disagi per i pendolari, oggi alle prese con il primo sciopero del trasporto pubblico locale del 2024. Coinvolte le corse dei treni di Trenord e dei mezzi di Atm, dunque metropolitane, autobus e tram a Milano. Nessun disagio si è riscontrato finora per la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm. “Il servizio è regolare – spiega il personale – e lo sarà per l’intera giornata”.

Ritardi e cancellazioni, invece, per i treni. Lo sciopero è iniziato alle 9, ma alcune corse che riguardano le linee comasche sono saltate già nella fascia garantita dall’agitazione. Nell’ora di punta dei pendolari, il treno delle 7.51 da Como Borghi a Milano Cadorna, uno dei più frequentati dai comaschi, è stato soppresso. Così come quello da Milano Porta Garibaldi a Chiasso delle 7.39 e quello previsto in partenza da Chiasso alle 9.13. “Non ci sorprende – commenta Ettore Maroni, portavoce del comitato pendolari Como – Capita sempre più spesso che treni garantiti in giornate di sciopero si rompano inspiegabilmente. Sopprimono corse con troppa facilità e questo non deve accadere. La gente conta su quei pochi treni e poi si trova in difficoltà”. La giornata di agitazione si inserisce in un periodo disastroso per il trasporto ferroviario. Ieri l’assessore regionale Franco Lucente ha incontrato i vertici di Trenord e Rfi per chiarire le cause dei continui disservizi e ha annunciato riunioni mensili. “Prendiamo atto della buona volontà – dice Maroni – Ma visto come stanno andando le cose, non sono molto ottimista. La situazione è ormai cronica e mi rendo conto che non possa essere risolta in breve tempo”.

Lo sciopero interessa, come detto, anche i mezzi pubblici a Milano. La linea 2 della metropolitana limita la circolazione alla parte centrale della tratta, tra Abbiategrasso e Cascina Gobba. Hanno chiuso quindi, dalle 8.45, le tratte Gobba-Cologno, Gobba-Gessate e Famagosta-Assago. L’intera linea riaprirà dopo le 15. In funzione regolarmente le altre linee. I mezzi di superficie, secondo quanto comunicato da Atm, dovrebbero funzionare quasi normalmente almeno nella prima fascia di astensione, fino alle 15. Disagi più ampi potrebbero verificarsi nella seconda fascia di sciopero, dalle 18 a fine servizio.