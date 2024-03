Un motociclista di 36 anni è morto in un drammatico incidente avvenuto poco dopo le 20 a Grandate, sulla ex statale dei Giovi. L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro una vettura. Un impatto violento che ha avuto conseguenze tragiche per il centauro.

Le condizioni del 36enne sono apparse subito gravissime. Sono intervenute l’ambulanza e l’automedica del 118. I tentativi di salvare il motociclista però sono risultati purtroppo vani. Soccorso anche il conducente della vettura, che non sarebbe però in gravi condizioni.

A Grandate sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.