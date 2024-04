Brienno. Resta chiusa a tempo indefinito la Vecchia Regina a Brienno. Lo scorso 29 marzo un masso di notevoli dimensioni è finito sulla strada. Intervento urgente dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte né persone né auto in transito. Al momento una data di riapertura ancora non è stata comunicata.

Nelle scorse ore si è svolto il sopralluogo dei tecnici per verificare la situazione. “La strada resterà chiusa fino a data da destinarsi – spiega il sindaco di Brienno Matteo Vitali – Dopo le verifiche effettuate purtroppo preoccupa ancora la situazione del versante roccioso da dove si è staccato il masso”.

Intanto nelle scorse ore sono stati posizionati i cartelli d’ingresso alla Vecchia regina che attraversa il centro del paese, dove si legge: “Da venerdì 29 marzo fino a data da destinarsi via Regina chiusa al traffico all’altezza del civico 130-132, per distacco roccioso”.

“Nella giornata di giovedì effettueremo un nuovo sopralluogo con i tecnici per capire come intervenire e riaprire la strada – sottolinea ancora il primo cittadino d Brienno che aggiunge – La sfortuna ha voluto che il masso sia sceso lungo la parete – arrivando poi in strada – nell’unica parte dove non ci sono le reti posizionate in passato dall’Anas, ora dobbiamo provvedere a mettere in sicurezza l’intera parete e si tratta di un intervento complesso”.

La certezza al momento è che la strada non sarà riaperta almeno in tempi brevi.