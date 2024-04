Gravissimo incidente ieri sera a Como nel quartiere di Albate, in via Canturina. Intorno alle 22.30 – per cause ancora in corso di accertamento – un motociclista 57enne è caduto lungo la strada riportando ferite molto serie. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso. L’uomo è stato portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sul luogo dell’incidente, nel quale non risulterebbero coinvolti altri veicoli, anche la polizia per i rilievi.