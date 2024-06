Dongo, l’allarme è scattato ieri sera – attorno alle 20 – per il mancato rientro di un escursionista, un giovane di 24 anni. Era salito al bivacco Zeb, poi aveva avvisato i familiari di essere partito per tornare a casa. Il mancato rientro in serata ha fatto partire la ricerca. Immediato l’intervento fa parte dei tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Una quindicina i soccorritori impegnati, appartenenti alle Stazioni di Dongo e Lario Occidentale.

Oltre al Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, sono intervenuti anche l’elisoccorso di Areu e i Vigili del fuoco. Le squadre territoriali hanno perlustrato la zona, in cui ci sono canali e vallette, sotto una pioggia intensa, e verificato che il giovane non era al bivacco. All’alba, l’escursionista è stato ritrovato, in buone condizioni. Secondo quanto riportato dal 24enne non avrebbe potuto avvisare la famiglia tramite cellulare e scendere a valle era diventato difficoltoso, così aveva preferito fermarsi per la notte. L’intervento è finito in mattinata, con il rientro delle squadre.