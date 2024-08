Nel pomeriggio di ieri la polizia ha arrestato una 39enne italiana, domiciliata in provincia di Varese e già nota alle forze dell’ordine, per il furto di alcolici e di uno zaino per un valore di oltre 200 euro nel supermercato di piazza Fisac a Camerlata (quartiere di Como). Gli agenti hanno accertato che la donna aveva prelevato lo zaino dagli espositori e si era diretta al reparto alcolici, dove aveva preso diverse bottiglie di superalcolici, riponendo tutto in un sacchetto. Per poi uscire senza pagare. La donna è stata fermata all’uscita. Trovata senza documenti è stata accompagnata in questura. E’ risultata destinataria di un divieto di tornare nel comune di Locate Varesino per un anno.