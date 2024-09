Un secolo di attività. Un compleanno tondo per un’azienda comasca, da cento anni protagonista nel settore di spedizioni e logistica.

E’ la Bianchi Group, guidata da Mario Pittorelli, con quartier generale a Casnate con Bernate.

Il centenario è stato festeggiato venerdì sera a Villa Erba. La storia dell’impresa inizia il primo ottobre 1924, quando Fortunato Bianchi avvia l’attività a Chiasso, interrotta solamente durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1980 la prima sede italiana, aperta proprio dall’attuale presidente Pittorelli a Montano Lucino.

Quindi, gli anni di crescita e sviluppo, soprattutto i più recenti. In un decennio il fatturato passa da 64 a 150 milioni di euro, grazie a diversi investimenti mirati.

In primis, l’apertura di filiali italiane in grado di coprire il territorio in modo capillare. Poi, gli impegni nella digitalizzazione e nel potenziamento della rete vendite. Elementi che hanno permesso all’azienda di tagliare il traguardo dei cent’anni in ottima salute.