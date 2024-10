Giovedì 31 ottobre doppio appuntamento a tema “Halloween” al Castel Baradello di Como. In programma dalle 14.30 alle 19.00 “Dolcetto o scherzetto?” per bambini dai 5 ai 12 anni. Alle ore 19.30 e 21.30 invece pauroso “Tour guidato in maschera” da Piazza Camerlata.

Il Castel Baradello in occasione di Halloween sarà allestito con addobbi tematici, progettati e realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Statale “Fausto Melotti” di Cantù.